هدف وحيد يُنقذ فيصل خليل

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

لم يظهر لاعب الحمرية المخضرم فيصل خليل (37 عاماً)، بمستواه المعروف الذي ظل يقدمه طوال مشواره مع شباب الأهلي، واكتفى فيصل «شقيق أحمد خليل»، الذي انضم مع بداية الموسم الحالي للحمرية، بهدف وحيد، أحرزه في شباك العربي، ضمن الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، خلال المباراة التي أقيمت في فبراير الماضي.

ولم يكن يعلم فيصل خليل، بأن هذا الهدف سينقذه من الإقصاء من كشوفات الفريق، وسيبقيه لموسم آخر مع الحمرية، بعد أن تم تجديد عقده للموسم الكروي 2020 - 2021، وهو التجديد الذي سيمنح خليل مزيداً من الحوافز، لتقديم الأفضل لديه، فيما تبقى من مباريات للفريق عند استئناف مواجهات الدوري الحالي، الذي توقف بسبب جائحة «كورونا»، كما سيكون استمراره مع الفريق، فرصة ذهبية جديد لتقديم نفسه بشكل جديد ومميز، ضمن استحقاقات الموسم الجديد، الذي يطمح خلاله الحمرية، في تحقيق حلم الصعود لدوري الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

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