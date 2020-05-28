الظفرة.. نادي التفوق العلمي

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

رغم مشاغل كرة القدم التي تبعد اللاعب أحياناً عن إكمال مشواره الأكاديمي، لكن الوضع يبدو مختلفاً في صفوف الظفرة الذي جمع في السنوات الأخيرة بين نجاحه كروياً وأكاديمياً عندما حقق أفضل النتائج في دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، ونجاح لاعبيه في الحصول على أفضل الشهادات العلمية.

ويضم الظفرة في صفوفه لاعبين بدرجة الماجستير هما عبد الله سلطان حارس المرمى، ومسعود سليمان متوسط الدفاع الذي حصل على الشهادة العلمية المذكورة مؤخراً، وفي الطريق خالد باوزير الذي يعمل على نيل الماجستير في الإعلام منذ عدة أشهر، كما يرتبط عدد من نجوم الفريق بالدراسة الجامعية التي لم يتنازلوا عنها مثل خالد الدرمكي، خالد بطي، محمد سيف، إبراهيم سعيد، أحمد الشبيبي، وغيرهم من اللاعبين الذين يحرصون على التعليم الأكاديمي إيماناً بأهميته وسط دعم كبير من إدارة النادي التي تشجع اللاعبين على الدراسة.

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