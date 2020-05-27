الأحبابي ثالث أفضل ظهير صناعة للأهداف بدوريات العالم

المصدر: متابعة- طلحة عبد الله

اختارت صحيفة " آس" الإسبانية، لاعب العين الدولي بندر الأحبابي (29 عاما) ثالث أفضل ظهير صناعة للأهداف بدوريات العالم هذا الموسم بعدما نجح في صناعة 12 هدف خلال 17 مباراة، كما سجل ثلاثة أهداف، وتألق اللاعب بشكل لافت مع العين خلال الفترة الماضية ليعتمد عليه الفريق البنفسجي بشكل أساسي في صناعة الفرص لزملائه المهاجمين، بعد رحيل صانع الألعاب عمر عبد الرحمن، ويتميز بانطلاقاته السريعة وعرضياته المتقنة من الجهة اليمنى، وشكل ثنائية رائعة مع المهاجم التوغولى لابا كودجو الذي نجح في تصدر قائمة هدافي دوري الخليج العربي حتى الآن.

وتفاعلت جماهير العين مع اختيار الصحيفة الإسبانية للاعب بندر الأحبابي، اعتباره اختيارا صادف أهله ويستحقه، ووصفته باللاعب المجتهد والغيور وعبرت عن تمنياتها بأن يتابع اللاعب تألقه مع العين خلال الفترة المقبلة بعد استئناف النشاط الذي توقف أخيرا بسبب جائحة كورونا.

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