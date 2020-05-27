"البيان" ترصد استئناف النشاط الرياضي في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استعادت مراكز تدريب اللياقة البدنية والرياضات الترفيهية والأكاديميات نشاطها العادي في دبي اليوم، وسط إجراءات احترازية صارمة وفقا للضوابط الصادرة عن اللجنة العليا للأزمات والكوارث، للحد من انتشار فيروس "كورونا" وحرصاً على صحة ممارسي هذه الأنشطة وضمان سلامتهم، ولم تقتصر عودة النشاط الرياضي على الصالات المغلقة ومراكز الترفيه بل شملت أيضا الأماكن المفتوحة في الحدائق العامة وعلى الشواطئ.

وتابعت "البيان" إعادة فتح عدد من الصالات الرياضية في مناطق مختلفة في دبي مثل فرع "فيتنس فيرست" بمردف سيتي سنتر، الذي اعتمد مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تبدأ بقياس درجة حرارة كل عضو مع ضرورة حمل القفازات والكمامات واستقبال الأعضاء على مجموعات صغيرة لمدة ساعة واحدة فقط يتم على إثرها غلق الصالة لمدة 30 دقيقة لتعقيم كل الأجهزة والأدوات والمعدات قبل استقبال مجموعة أخرى من الأعضاء.

وحدد مجلس دبي الرياضي مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي يجب اتباعها داخل مراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات الرياضية، وفقا للضوابط الصادرة عن اللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي، لحماية ممارسي الأنشطة الرياضية من جائحة «كورونا.

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