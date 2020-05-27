الحمرية يُجدد عقد مدربه التونسي الغرايري

المصدر: محمد فضل

اكد جمعة الشامسي رئيس مجلس ادارة نادي الحمرية توصلهم لاتفاق بشأن تجديد عقد مدرب الفريق الحالي التونسي غازي الغرايري والذي ينتهي خلال شهر مايو الجاري .

واشار الشامسي الى أن ادارة النادي تهدف للاستقرار الفني في أروقة الفريق الاول ، وأن قرار تجديد العقد مع المدرب الغرايري يبدو الانسب للطرفين خصوصاً وان المدرب يقضي حالياً معنا موسماً متميزا قبيل توقف المسابقات بسبب جائحة كورونا وهناك رغبة مشتركة بتمديد العقد للموسم المقبل .

وفيما يتعلق بالتعاقدات على مستوى المواطنين والاجانب، قال الشامسي انضم لصفوف الفريق ثلاثة لاعبين جدد هم: ماهر جاسم ومحمود حسن وعلي درويش ، فضلاً عن تجديد عقد المخضرم فيصل خليل ونبحث عن أجانب على مستوى عال لتدعيم صفوف الفريق منوهاً الى انتهاء عقد البرازيلي لوان سانتوس أواخر الشهر الجاري وسننتظر قرارات اتحاد الكرة خلال الاسبوع المقبل بشأن مصير الدوريات .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز