أجانب شباب الأهلي إلى بلادهم لقضاء الإجازة

المصدر: د ب ا

غادر اللاعبون الأجانب بفريق شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم مدينة دبي لقضاء إجازة الصيف بعد توقف النشاط الرياضي وتأجيل عودة الدوري الإماراتي إلى أغسطس المقبل بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

ووافقت إدارة النادي على سفر اللاعبين لزيارة أسرهم والاطمئنان عليهم ونيل قسط من الراحة بانتظار ظهور الرؤية بخصوص عودة المسابقات ،

وسافر الإسباني بيدرو كوندي إلى إسبانيا والأوزبكي عزيز جانييف إلى طشقند للاحتفال بالعيد مع أسرته. وكان فيدريكو كارتابيا سافر إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي كما سافر ليوناردو دي سيلفا إلى البرازيل منذ أبريل الماضي.

وفضل البرازيلي لوفانور هنريكي البقاء في دبي، بسبب ارتباطه بدراسة أبنته وعدم رغبته في السفر إلى البرازيل في ظل الوضع الصحي الخطير الذي تعيشه بلاده بعد أن أصبحت بؤرة لانتشار فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية. ويتوقع أن يسافر السويسري ديفيد مارياني خلال الساعات المقبلة لزيارته لأسرته.

وكانت شركة الكرة بنادي شباب الأهلي فضلت تأجيل حسم ملف اللاعبين الأجانب، وخاصة الذين تنتهي عقودهم الشهر المقبل، سواء بالتجديد أو استبدال بعض العناصر لحين حسم مصير الدوري المؤجل وتحديد موعد انطلاق الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يكون للمدرب الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم القادم رؤيته في تحديد متطلباته الفنية من اللاعبين الأجانب خاصة وأن شباب الأهلي لديه ستة لاعبين أجانب منهم أربعة مسجلين في القائمة المحلية ولاعب آسيوي ولاعب آخر خارج القائمة.

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