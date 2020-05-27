4 مدربين جاهزون لتدريب «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد يوسف حسين السهلاوي، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، أن اللجنة استقرت على أسماء 4 مدربين أجانب من داخل الدولة وخارجها «دون ذكر الأسماء» لتولي تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، وجميعهم أبدى الاستعداد لتولي تلك المهمة خلال الفترة المقبلة، من أجل قيادة الفريق في باقي منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

الروزنامة الآسيوية

وقال يوسف السهلاوي، إن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية وضعت سيناريو للعمل خلال الفترة المقبلة، واختيار مدرب المنتخب الوطني الذي يخلف الصربي يوفانوفيتش، الأول في حال تمت إقامة التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا في 2023، خلال أكتوبر المقبل، سيكون هناك اختيار لمدرب على دراية بكرة الإمارات لضيق الوقت، وأما في حال تمت إقامة التصفيات في عام 2021 كما يشاع، سيكون هناك تعاقد مع مدرب أجنبي من خارج الدولة، يملك الخبرة في عمل المنتخبات من أجل إعداد منتخب قوي للسنوات المقبلة، يمكن الرهان عليه مستقبلاً.

ضبابية الرؤية

وأضاف رئيس لجنة المنتخبات قائلاً: إن اللجنة لا تتعجل في التعاقد النهائي مع أحدهم خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الرؤية لا تزال ضبابية للوضع الصحي بالعالم الناجم عن جائحة كورونا، وعدم اتضاح مواعيد إقامة مباريات التصفيات خلال الفترة المقبلة، وإن كان المدربون الذين وقع عليهم الاختيار أبدوا الاستعداد المبدئي لتولي تلك المهمة خلال الفترة المقبلة، وقال السهلاوي إن المنتخب بحاجة لفترة شهر لإعداد وتجهيز اللاعبين قبل انطلاقة التصفيات، وقال إن فترة تجهيزهم البدني مع أنديتهم ستفيد المنتخب كثيراً في تقليل فترة الإعداد والتجهيز.

منتخبات المراحل

وكشف يوسف السهلاوي النقاب عن وجود استراتيجية عمل جديدة وإعادة ترتيب أوراق منتخبات المراحل السنية، والتي تعتبر القاعدة الأساسية التي تمد المنتخب الأول بالعديد من المواهب، حيث تعمل اللجنة على تسكين مدربين لمختلف المنتخبات خلال الفترة المقبلة، من بينهم الأولمبي الذي سيتم إعداده لمدة 4 سنوت للمشاركة في أولمبياد باريس وقبلها التصفيات والنهائيات لبطولة اسيا تحت 23 سنة، وبطولة غرب آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، والمشاركة في بطولة آسيا لمنتخب 2004، وباقي مشاركات منتخبات المراحل السنية.

الهيكل الإداري

وقال رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية إن اللجنة ستعقد اجتماعاً بعد عطلة عيد الفطر المبارك من أجل فتح ملف منتخبات المراحل، والاستماع إلى أفكار ووجهات نظر أعضاء اللجنة لوضع خطة عمل طموحة للارتقاء بالعمل في هذا القطاع المهم، إضافة الى مراجعة الهيكل الإداري لإدارة المنتخبات، من أجل تسكين عدد من الكوادر المؤهلة للعمل في الإدارة، ووضع خطط للارتقاء بمنظومة العمل تتواكب مع الطموحات الهادفة بالوصول إلى أبعد نقطة في التطوير والعمل الاحترافي.

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