العرض المالي يحسم صفقة الظنحاني

المصدر: (أبوظبي ـ محمد صادق)

ينتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسم موقف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، خالد الظنحاني، والذي بات خروجه وشيكاً من قلعة «العنابي» في طريقه إلى الشارقة الذي يسعى لضم اللاعب بشكل نهائي من أجل تدعيم صفوفه للموسم المقبل. وأكد مصدر بنادي الوحدة أن شركة كرة القدم بالنادي تلقت طلباً رسمياً من الشارقة للتعاقد مع خالد الظنحاني، وأن إدارة النادي لا تمانع في بيع اللاعب إذا تلقت العرض المالي المناسب، إذ ينتظر الوحدة تقديم العرض الرسمي متضمناً التفاصيل كافة من أجل دراسته سواء بالموافقة على بيع اللاعب، أو صرف النظر عن العرض والمضي في خطوة التجديد للاعب.

وينتهي عقد خالد الظنحاني (23 عاماً) ويلعب في مركز الظهير الأيمن مع الوحدة بنهاية الموسم المقبل.

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