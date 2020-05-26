الشارقة الرياضي يزور خورفكان ويتفقد مشاريع النادي

المصدر: خورفكان – محمد فضل

قام عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بزيارة تفقدية ظهر أمس لنادي خورفكان، وكان في استقباله سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، وعمار علاي أمين السر العام، وتفقد الأمين العام مشاريع النادي ووقف كذلك على المراحل التي وصل اليها العمل.

كما تجول بمرافق الملعب الرئيس والصالة الرياضية والطرق الداخلية بالنادي.

واستعرض الأمين العام الإجراءات الاحترازية التي أنتهجها خورفكان لدرء المخاطر ومجابهة فيروس كورونا، وتم عقد اجتماع مصغر تم خلاله تبادل وجهات النظر حول تصورات المرحلة المقبلة وأهم المتطلبات التي يحتاجها النادي.

وأكد سالم النقبي حرص إدارة النادي على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وفقا للخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي.

ونوه إلى انتهاء العمل في المرحلتين الأولى والثانية من تجهيز الملعب الرئيسي وأعمال الصيانة بالنادي، وفي انتظار المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تشمل إكمال بقية المرافق الإدارية ومواقف السيارات ورصف الطرق الداخلية الى جانب تصريف مياه الامطار وربطها بالشبكة القومية.

كما تم تدشين الوحدة العلاجية بالنادي والتي تعد من أفضل وأشمل العيادات الموجودة في الأندية الرياضية بالمنطقة، فضلا عن تميزها بحداثة الأجهزة ونوعها، بالإضافة الى توفير كل ما يلزم من مكملات واحتياجات ضرورية، يمكنها تقديم الإجراءات العلاجية لكافة المصابين في علاج الحالات الحادة والمزمنة بجودة وكفاءة عالية

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