بني ياس يفرض السرية على تعاقداته

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

فرضت اللجنة الفنية بنادي بني ياس، التي يقودها عبد الله الغيلاني رئيس اللجنة المكلفة بملف التعاقدات الصيفية مع اللاعبين، واختيار المدرب الجديد، لخلافة الألماني شايفر، الذي قرر النادي في وقت سابق عدم تجديد تعاقده المنتهي أواخر الشهر الجاري، فرضت سياجاً من السرية على عملها منذ بداية مايو الجاري، وركزت اللجنة ، على رصد اللاعبين صغار السن، مواصلة لخطة النادي التي تستهدف بناء فريق المستقبل، وهي الخطة التي بدأت مع نهاية الموسم الماضي، بعدم التجديد مع أسماء كبيرة، والاستعانة بلاعبين صغار السن، الشيء الذي منح «السماوي» صفة الفريق الأصغر سناً في دوري المحترفين، بمتوسط أعمار 24 عاماً.

وحسب المصادر، فان اللجنة ، نجحت رسمياً في كسب توقيع سلطان حسين «24 عاماً»، مدافع نادي الإمارات، الذي يشارك في خانتي الظهيرين الأيمن والأيسر، وذلك في صفقة انتقال حر، وأكدت المصادر أن الصفقة اكتملت بسرية تامة، أول من أمس، وأن فترة العقد موسمين.

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