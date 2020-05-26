«الذيد» يجدد عقد مدربه العجماني

المصدر: (الذيد - البيان الرياضي)

أقر مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي، في اجتماعه الخامس، من سلسلة اجتماعاته الدورية عن بعد، تجديد الثقة في مدربه المواطن محمد العجماني، ليواصل تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل 2020 - ‏2021، ويعاونه نفس الجهاز الإداري والفني، ويضم المدرب محمد نزار، والمعد البدني كمال بنالمكي، ومدرب الحراس محمد علي قاسم، كما أقر مجلس الإدارة، التجديد لكافة مدربي المراحل السنية لفرق كرة القدم، ومعاونيهم من الجهاز الفني والإداري، تاركين فترة بداية التعاقد ونهايته، بناء على توجيهات اتحاد الكرة في موعد بدء ونهاية الموسم المقبل، بعد تجاوز جائحة «كورونا»، وترأس الاجتماع، سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة، والذي أشار إلى أن النادي يتعامل بكل حرفية وحكمة مع الجائحة، واستكمل منظومة كافة خططه وبرامجه بكل دقة ونجاح، رغم كافة الظروف المختلفة، وأشاد بن هويدن بجهود مجلس إدارة النادي، وكافة الكوادر البشرية ، على جهودهم ونجاحهم في استكمال عجلة العمل داخل أروقة النادي، باستخدام النظم الإلكترونية.

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