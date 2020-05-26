5 قضايا مهمة في خلوة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

بدأ اتحاد الكرة التحضير لتنظيم الخلوة الافتراضية بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد»، خلال شهر يوليو، والتي أطلقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وتهتم الخلوة بمناقشة أوضاع الكرة الإماراتية بمشاركة نخبة من الخبراء الفنيين، حيث سيتم وضع جدول زمني لمناقشة العديد من المحاور، ومن المتوقع أن تقام الخلوة على مدار عدة أيام وتشمل العديد من الجلسات المتخصصة، ومن المنتظر التركيز خلال الخلوة على 5 قضايا مهمة تتضمن تطوير مختلف المسابقات، والارتقاء بمنظومة عمل المنتخبات، وتطوير التحكيم بجانب تطوير المنظومة الإدارية إضافة إلى تحديث التشريعات والقوانين الداعمة للتميز الرياضي، كما توجد محاور أخرى سيتم الكشف عنها قبل موعد الخلوة.

وستتم الاستفادة من الخبرات والقيادات الوطنية، التي أعطت الكثير للرياضة الإماراتية، خلال جلسات الخلوة لبحث سبل تطوير منظومة عمل غير تقليدية، ترتكز على الشراكة المجتمعية في إحداث نقلة نوعية لأداء الكرة الإماراتية على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما تشهد الخلوة مشاركة شخصيات قيادية وبارزة أسهمت في تطوير الكرة الإماراتية وتحقيق إنجازاتها، بهدف بحث سبل تطوير المنظومة الإدارية وتحديث التشريعات والقوانين الداعمة للتميز الرياضي.

ويأتي إطلاق مبادرة «خلوة اتحاد الكرة»، في إطار التخطيط للمرحلة المقبلة بالاستفادة من الخبرات الرياضية المحلية والدولية لتشكيل استراتيجية متكاملة لمستقبل كرة القدم في الإمارات. وسيتم توفير منصة إلكترونية للتواصل مع المجتمع والاستماع إلى الأفكار والاقتراحات، من أجل توظيفها للارتقاء بمسيرة التميز الرياضي ووضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتوجهات المستقبلية لاتحاد الكرة، والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الخبرات المحلية والمواهب الوطنية الشابة، لمناقشة التطلعات المستقبلية.

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