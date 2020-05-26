نيغريدو يرفض عرضاً من نادٍ في أبوظبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

رفض الإسباني نيغريدو، عرضاً من أحد أندية أبوظبي (الوحدة أو الجزيرة)، بسبب عدم الاتفاق حول مدة العقد، وليس الراتب السنوي الذي كان سيحصل عليه، لو نجحت الصفقة، حيث تمسك النادي بموسم واحد، فيما اشترط مهاجم النصر عقداً بموسمين.ولم يكشف نيغريدو عن اسم النادي الذي قدم له العرض، ولكن أكد أن عقده الحالي مع النصر ينتهي 8 يوليو المقبل، وأنه كان على استعداد لمواصلة تجربته في دوري الخليج العربي، لو حصل على عقد لموسمين.

وعن وجهته الجديدة بعد مغادرة دورينا، أوضح نيغريدو أنه يفضل العودة إلى الدوري الإسباني، بعد ابتعاده عنه لمدة 4 مواسم، خاض خلالها تجربة لمدة موسم واحد في البريمرليغ مع نادي ميدلزبره، ثم موسم آخر في الدوري التركي مع بشكتاش، قبل الانتقال للنصر في سبتمبر 2018. واعتذر نيغريدو عن عدم الكشف عن تفاصيل مفاوضات الأيام الأخيرة بينه وبين النصر لتجديد عقده، قبل الإعلان رسمياً عن انتهاء مغامرته مع الفريق، وقال «سيأتي الوقت المناسب للكشف عن التفاصيل، من وجهة نظري».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز