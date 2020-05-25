العين ومعروف .. اتفاق على التمديد

المصدر: العين - طلحة عبدالله

بات تمديد تعاقد المهاجم جمال معروف مع العين، مسألة وقت، وهو مرهون بإنهاء بعض الترتيبات المتعلقة بالعقد الجديد، في حين أكد مصدر داخل النادي العيناوي أن التجديد للاعب لم يكن محل خلاف، لوجود رغبة مشتركة قوية بين الطرفين، في التمسك ببعضهما، وينتظر أن يتم التجديد له مدة موسمين إضافيين، وكان ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أعلن في تصريحات سابقة له أن النادي عرض على اللاعب تمديد تعاقده بعد المردود الفني المتميز الذي قدمه للفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بناء على تقرير المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق، وتوصية اللجنة الفنية للاحتراف بنادي العين.

جدارة

وتعاقد العين مع معروف قبل عامين من الآن مدة موسمين قادماً من نادي الشارقة الذي وقع معه على مخالصة، ورغم تعثر بداياته الأولى مع الفريق البنفسجي، إلا أن اللاعب أبدى رغبة كبيرة في تأكيد جدارته بالشعار البنفسجي وعمل على نفسه بجدية كبيرة من خلال المواظبة على التدريبات الجماعية والمنفردة والانضباط والتقيد بتوجيهات الجهاز الإداري والفني والطبي، وهو ما انعكس إيجاباً على عطائه داخل الملعب فأصبح إحدى الأوراق بالنسبة للمدربين رغم أنه غالباً ما يشارك بديلاً.

مشوار

وبدأ معروف مشواره الكروي في المراحل السنية بفريق نادي النصر، وتدرج وصولاً للفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق نادي الإمارات، ثم تعاقد معه نادي الشارقة، وفي أغسطس من عام 2018 تعاقد مع العين وخاض معه حتى الآن 64 مباراة سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 9 أهداف، وهو رقم متميز للاعب لا يشارك أساسياً في المباريات، بسبب وجود المهاجمين الأجانب.

حضور

ويعد جمال معروف، أحد المهاجمين المواطنين القلائل الذين قدموا للعين من أندية أخرى وفرضوا وجودهم بقوة وكان لهم حضورهم اللافت في التشكيلة البنفسجية ليحققوا نجاحاً كبيراً مثل ماجد العويس، والراحل فهد النويس، ويتميز اللاعب بقدراته البدنية والفنية وسرعته العالية ما ساعده على حجز مكانه في تشكيلة العين رغم وجود مهاجمين أجانب على مستوى عالٍ، حيث أنقذ الفريق في كثير من المباريات بعد دخوله بديلاً بتسجيله أهدافاً حاسمة في الأوقات المناسبة، واشتهر باحتفاله عقب التسجيل على طريقة المهاجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو.

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