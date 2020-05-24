لاعبو خورفكان: فرحتنا كبيرة بقضاء اليوم الأول للعيد بالبيت

المصدر: خورفكان – محمد فضل

عبر عدد من لاعبي خورفكان عن سعادتهم وفرحتهم بقضاء اليوم الاول لعيد الفطر السعيد مع أسرهم داخل المنازل، مؤكدين التزامهم وتطبيقهم لحملة " عيدك في بيتك " التي دعا لها الرياضيون في إطار المساعي للقضاء على فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والحد من انتشاره.

وقال اللاعب فوزي فايز: أن العيد في البيت فرضته الظروف الحالية مشيراً الى إن التواجد لأطول فترة ممكنة بالمنزل يساهم في الحد من تفشي الوباء مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل صحتنا وسلامتنا.

التزام متواصل

بدوره قال اللاعب أحمد حبوش: "نشكر الجميع على التزامهم خلال شهر رمضان ونتمنى ان يتواصل ذلك الالتزام طوال ايام العيد السعيد مشيداً بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من خطورة وباء كورونا وذلك ضماناً لسلامة الجميع.

نكهة خاصة

من جانبه هنأ اللاعب منصور البلوشي المواطنين والمقيمين على ارض دولة الإمارات، مشيراً الى ان لمناسبة العيد في البيت نكهة خاصة تتمثل في البقاء في المنزل والاحتفال مع الاطفال ولذلك نحن سعداء بهذه المناسبة والتي اقتضها الظروف الحالية بان تكون هكذا وعلى المجتمع الاماراتي ككل مواصلة الالتزام بحملة خلك في البيت وعيدك في بيتك وهي شعارات كلها تنصب في خدمة وسلامة الوطن والمواطن وملتزمون يا وطن.

تباعد اجتماعي

واختتم اللاعب عبد الرحمن المزروعي تصريحات لاعبي خورفكان داعياً الى ضرورة حفاظ الاسر و عدم التجمع في البيوت خلال هذه الايام مشيراً الى ان التباعد الاجتماعي مطلوب بشده لضمان سلامة كافة افراد المجتمع كما دعا المزروعي الى اختصار الاحتفالية بالعيد السعيد وفقاً للظروف الحالية، وذلك لضمان سلامة الجميع وكل عام وانتم بخير.

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