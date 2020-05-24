محمد عبد الرازق: مجتمعنا يدرك حتمية الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

وعن مبادرة (عيدك في بيتك) التي أطلقها الرياضيون يقول الدكتور محمد عبدالرازق المحلل الرياضي ومدرب كرة اليد محلياً وخارجياً: إن الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع تحتم علينا التباعد الاجتماعي والاستغناء عن بعض العادات بهذه المرحلة الحساسة هذا العام وأن نستشرق خلالها اهدافنا بأن الصحة والسلامة الشخصية هي الأهم، ضمن افراد الاسرة ونحن جزء من مجتمع دولة الامارات.

ودعا المجتمع الاماراتي عامة والرياضيين خاصة الى استخدام وسائل الاتصال الافتراضية عبر تطبيقات الرسائل الهاتفية أو عبر الاتصال المرئي للتهنئة بالعيد والالتزام بالتوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة بعدم التهاون بالإرشادات الصحية المقررة لمنع انتشار عذا الفيروس المستجد، والتي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الامارات، وحتى عبور هذه الازمة التي تعمل فيها أجهزة الدولة بكل ما تملك من أجل تجاوزها.

وشدد الدكتور محمد على ضرورة البقاء في البيوت والابتعاد عن المخالطة من خلال التجمعات والزيارات خلال أيام عيد الفطر المبارك رغم انها سمة من عاداتنا وموروثاتنا، ولكننا في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس "كورونا"، وبالتحديد بهذه المرحلة والتي لا تتحمل الاستهتار بعدم المسؤولية، لتتواصل النجاحات التي قطعتها حكومتنا الرشيد للحد من انتشار هذا الوباء المستجد.

ووجه عبد الرازق في ختام حديثه التهنئة لدولة الامارات حكومة وقيادة وشعبا بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات

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