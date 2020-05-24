%36.5: «ديربي» الأهلي والزمالك الأقوى عربياً

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

اتفق 36.5 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، عبر حسابي الصحيفة على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«فيسبوك»، على أن ديربي الأهلي والزمالك المصري هو الأقوى عربياً، في حين حل ديربي الإفريقي والترجي «تونس» في المركز الثاني بنسبة 20%، وديربي الرجاء والوداد «المغرب» في المركز الثالث بنسبة 13.5% من الأصوات، وتقاسم الهلال والنصر«السعودية»، والمريخ والهلال «السودان» المركز الرابع بنسبة 11.75%، بينما جاء «ديربي» الاتحاد والأهلي في المركز الخامس بنسبة 2.5%، والعين والوحدة، والجزيرة والوحدة سادساً بنسبة 2%.

وناقشت «البيان» الموضوع مع جمهورها، عبر سؤال مفاده: ما أفضل ديربي عربي؟

تفاصيل

وفي التفاصيل حصل الأهلي والزمالك المصري على 42% من أصوات المشاركين على "تويتر"، والنصر والهلال على 21%، والإفريقي والترجي على 0%، والهلال والمريخ على 21%، والرجاء والوداد على 8%، والعين والوحدة على 4%، والوحدة والجزيرة 4%، والاتحاد والأهلي 0%.

وفي «فيسبوك»، جاءت النسب كالتالي: الأهلي والزمالك 31%، الإفريقي والترجي 40%، الرجاء والوداد 19%، الاتحاد والأهلي 5%، النصر والهلال 2.5%، والهلال والمريخ 2.5%، العين والوحدة 0%، والجزيرة والوحدة 0%.

حضور

وأكد عادل حديد مدافع منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق أن «الديربي» الذي يجمع القطبين المصريين الأهلي والزمالك هو الأقوى عربياً، نظراً لما يتمتع به من حضور جماهيري مميز، وتنافس قوي، مشيراً إلى أن «الديربي» التونسي بين الترجي والإفريقي كذلك من أقوى «الديربيات» في الوطن العربي، وأيضا «الديربي» السعودي الذي يجمع بين الهلال والنصر، وكلها «ديربيات» قوية ولها تاريخ كبير.

وقال حديد: إن لقاءات "الديربي" تختلف عن أي مباريات أخرى نظراً لأنها تشهد تنافساً كبيراً بين الفريقين، وتشهد حماساً ونقاشات قبلها بأسبوع كامل، فالجمهور نفسه هو الذي يصنع قوة "الديربيات" والجميع يتحدث في كل وقت عن مثل هذه المباريات وهذا ما يميزها.

تحديات

وأضاف: القرب الجغرافي بين الناديين أحد أهم أسباب الحماس الذي تشهده لقاءات "الديربي"، والجميع يتحمس للمباراة ويتحدث عنها في العمل وبين إدارات الأندية والجمهور، لافتاً إلى أن التحدي في مثل هذه اللقاءات يكون بين المناطق والأسر، وبالتأكيد فإن الجمهور هو فاكهة الكرة في العالم كله.

وتابع: قد يهزم الفريق من أندية أخرى كثيرة لكنه يصر ويعزم على عدم خسارة لقاء "الديربي"، مشيراً إلى أن بعض محبي النادي قد يحضر من خارج المنطقة الجغرافية حباً وتشجيعاً لناديه.

مقارنة

وقال: انخفضت مستويات "الديربيات"، في المواسم الماضية لضعف مستويات الفرق مقارنة بالمستويات التي كانت تقدم في السابق، لكن تتبقى دربيات مثل الجزيرة والعين، والجزيرة والوحدة، والنصر وشباب الأهلي، وهذه "الديربيات" جيدة، لكن لا نستطيع أن نقارنها بديربيات الزمن الجميل.

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