قيادات رياضية يدعمون «عيدك في بيتك»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ثمّن عدد من القيادات الرياضية بالمنطقة الشرقية حملة «عيدك في بيتك» التي أطلقها الرياضيون لحث المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، على ضرورة الالتزام في البيوت خلال فترة عيد الفطر المبارك، في إطار المساعي للقضاء على فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والحد من انتشاره.

وأكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة أن مناسبة عيد الفطر المبارك تطلُ على الجميع هذا العام وسط ظروف استثنائية لم نعهدها من قبل بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الأعياد ارتبطت على الدوام بعادات التزاور، والتجمعات، وإقامة الولائم، وحرصاً على سلامة المجتمع وأخصُ هنا الرياضيين فيجب أن نلتزم البيت تطبيقاً «لحملة عيدك في بيتك» إلى أن يزول هذا الفيروس وأضاف: العيد سيكون ذا طابع خاص بين أفراد الأسرة الواحدة في أجواء من المحبة والتآلف كما أنه وجب علينا الالتزام بتوجيهات حكومتنا الرشيدة لتجاوز هذه المرحلة بتحمل المسؤولية بشكل جماعي.

إجراءات احترازية

بدوره قال علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء إنهم اتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة اللاعبين الذين تم منحهم إجازة مفتوحة إلى حين وضوح الرؤية بشأن مسابقة الموسم الكروي من قبل اتحاد كرة القدم، مشدداً على ضرورة مواصلة البقاء في المنزل وتنفيذ توجيهات الجهات العليا لمنع تفشي فيروس كورونا. وأشار كانو إلى أن إدارة النادي قامت بوضع بوابات تعقيم متطورة تتميز باستخدام خاصية التضبيب التي لا تسبّب أي بلل للملابس، ما يساهم في توفير بيئة صحية آمنة لجميع الموظفين والعاملين في الشركة وذلك لضمان سير الأعمال اليومية وللحد من انتشار فيروس كورونا وفق توجيهات الدولة ضمن برنامج التعقيم الوطني.

أدوار مهمة

من جانبه قال سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان إن حملة عيدك في بيتك تأتي امتداداً لحملة «خلك بالبيت - ملتزمون يا وطن»، لافتاً إلى أن المواطن والمقيم يقع على عاتقهما أدوار كبيرة تتمثل في كيفية تطبيق مبدأ الالتزام بهذه الحملة التي تأتي وسط ظروف لم نتعود عليها من قبل، ولكن أعود وأقول إنه لا بد من تطبيق مبدأ الالتزام والتقيُد بتوجيهات الدولة في هذا الأمر حتى يتم القضاء على جائحة كورونا بالكامل وتعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الوباء الذي ضرب معظم دول العالم.

احتفال

بدوره أكد أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة أن حملة «عيدك في بيتك» لم تأتِ من فراغ ضمن هذه الظروف الاستثنائية والقصد منها مواصلة البقاء والاحتفال بمناسبة العيد في المنزل، مضيفاً: توجيهات القيادة الرشيدة واضحة وعلينا كمواطنين ومقيمين تطبيقها وذلك لسلامة الجميع. وأوضح الضنحاني: نحن في دبا الفجيرة قمنا بمنح كافة أفراد الجهاز الفني واللاعبين إجازة مفتوحة، فيما غادر الأجانب إلى بلادهم وسيحتفل كافة لاعبينا المواطنين مع أسرهم في منازلهم تطبيقاً لحملة «عيدك في بيتك».

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