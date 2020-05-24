حتا يطلب من الأندية تمديد عقود الإعارة

المصدر: دبي- علي الظاهري

كشف علي عبد الله المدير التنفيذي لنادي حتا، المشرف الأول للفريق الأول للكرة، عن استمرار جميع المحترفين الأجانب، في حال استكمال مسابقة الدوري، إضافة إلى المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، وقال إن العقود المبرمة مع طاقم الجهاز الفني وجميع اللاعبين، تتضمن في البنود، بقاءهم مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروي، في حال تعرض الموسم لظروف أدت إلى تأجيل الدوري، مشيراً إلى أن حتا تقدم بطلب إلى الأندية الأخرى، لتمديد إعارة اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري، بعد أن شارفت عقودهم على الانتهاء.

وأضاف علي عبد الله لـ «البيان الرياضي»، أن الإدارة لم تدخل في مفاوضات مع كونتيس حتى الآن، ولكن سيتم تقديم عرض رسمي للمدرب في الفترة المقبلة، وفي حال دخول أندية على خط التفاوض، لن يزايد حتا، وسيكتفي بعرضه الأول، مشيداً ببصمات المدرب الفنية مع الفريق منذ بداية الموسم، حتى آخر مباراة.

مصير الدوري

وأشار المدير التنفيذي للنادي، إلى أنهم في انتظار حسم مصير الدوري، وتحديد موعد فتح أبواب القيد الصيفي، من أجل ترتيب أوراق الموسم المقبل، حيث لم يتلقَ النادي أي إخطار حالياً عن موعد «الميركاتو».

وكشف عن إعطاء عدد من اللاعبين المعارين من حتا لأندية أخرى، الضوء الأخضر للانتقال في حال تلقي عروض، أو انتظار التقرير الفني للمدرب في نهاية الموسم، حيث لن يقف حتا ضد مصلحة أي لاعب أو شخص ساهم في تقديم العطاء للنادي والفريق، مؤكداً أن النادي لن يدخل في مزايدات مع أي نادٍ آخر للحصول على خدمات لاعب، في حال وجود العديد من العروض، ولم يتم إجراء أي صفقات حتى الآن، وكان هناك عدد من اللاعبين على رادار اللجنة الفنية المكلفة بالانتدابات، إلا أنه تم الانسحاب بكل هدوء، لأن استراتيجية النادي تركز على عدم المساومة في جميع المفاوضات.

وتمنى علي عبد الله أن تتعجل رابطة دوري المحترفين، في اتخاذ القرار النهائي لمصير الدوري، لأن التأخير يؤثر مادياً في جميع الأندية، حيث إن الاستكمال يهيئ الأندية لسد النواقص للجولات المتبقية، فيما سيوفر الإلغاء حالياً ثمن تمديد العقود المنتهية، مشيداً بالتزام وتعاون الجميع، من لاعبين وطاقم فني في الظروف الحالية.

وذكر علي عبد الله أن أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء في النادي، وتم إجراء تعديلات على الملاعب، متوجهاً بالشكر إلى جميع شركاء منظومة النجاح في حتا، من إدارة وأجهزة فنية وطبية ولاعبين وغيرهم، كما ثمّن الجهود الكبيرة لراشد عامر المدير الرياضي للنادي.

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