اتحاد الكرة يختتم برنامج المحاضرات والورش

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت أول من أمس، فعاليات برنامج ورش العمل التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، للفترة من 13 إلى 22 مايو، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة واسعة من الكوادر الفنية العاملة بالأندية والمنتخبات الوطنية، وبهدف الارتقاء بمنظومة العمل الكروية، واستغلال فترة توقف النشاط الرياضي، نتيجة جائحة «كورونا».

وشهد اليوم الختامي للبرنامج، عقد ورشتين، الأولى تتعلق بتنظيم مهرجانات البراعم، قدمها المدرب الوطني محمد أحمد حيدر.

في المقابل، شهدت الورشة، الثانية التي حملت عنوان مبادئ اللعب في كرة القدم، والتي قدمها جواد جامعي مدرب فريق 11 سنة في نادي العين، المحاور الأساسية التي تعتمدها المدارس الكروية في العالم.

وشرح المحاضر، المراحل الأربعة التي تنتهجها المدارس الكروية المختلفة، وهي مرحلة الاستكشاف، وتبدأ من عمر 6 إلى 7 سنوات، حيث يتم تعريف اللاعبين الصغار بعالم كرة القدم، والمرحلة الثانية، «الأساسيات»، وتبدأ من عمر 7 إلى 9 سنوات، أما المرحلة الثالثة، هي التكتيك، وتبدأ من عمر 9 إلى مرحلة الفريق الأول، فيما المرحلة الرابعة، هي مرحلة الأداء، وهي عبارة عن مجموعة من الأفعال التي ينبغي على اللاعبين القيام بها للعمل بشكل أفضل.

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