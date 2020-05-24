راشد بن حميد يهنئ القيادة الرشيدة بالعيد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، بأصدق التهاني وأجمل الأماني، بمناسبة عيد الفطر، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى المواطنين والمقيمين، والأسرة الرياضية بالدولة، وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن هذا العيد يأتي في ظرف استثنائي، بسبب «كورونا»، وقال: علينا أن نواجه هذا الظرف ، بمزيد من الحذر والالتزام بتوجيهات الجهات المختصة في الدولة، حتى لا يفقد العيد بهجته.

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