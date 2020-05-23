عموري يدعم وسط التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختير عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الجزيرة الحالي والمنتخب الوطني الأول، ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بحصوله على 30% من جملة 6485 مشارك في التصويت على القائمة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والباحث عن أبرز النجوم في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال آسيا، البطولة الأبرز على مستوى الأندية في القارة، وفي ظل توقف النسخة الحالية من البطولة.

وضمت تشكيلة وسط الملعب المختارة أيضاً، اللاعبين إحسان بهلافان لاعب زوباهان، والذي حصل على أعلى الأصوات بنسبة 41%، وأوسمار باربا لاعب سيؤول، وحصل على 13%، ولي جاي سونغ لاعب تشونبوك هيونداي موتورز، وحصل على 5%، بعد منافسة مع اللاعبين ليوناردو لاعب تشونبوك هيونداي موتورز، وجوسيلي دا سيلفا لاعب شاندونغ لونينغ، وو لي لاعب شنغهاي اس آي بي جي، ووالتر مونتيلو لاعب شاندونغ لونينغ، والكوري الجنوبي لي ميونغ جو لاعب العين السابق.

سر الترشيح

كان الاتحاد الآسيوي قد رشح "عموري"، الفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2016، لدخول التشكيلة المثالية عن مشاركته مع العين فريقه السابق في دوري أبطال آسيا، وبعدما صنع خلالها 58 فرصة، ليكون أفضل لاعب خط وسط في صنع الأهداف، كما لعب 6 تمريرات حاسمة، ليكون أيضاً، أفضل لاعب خط وسط في التمريرات الحاسمة، وكذلك 865 تمريرة، ليكون أفضل لاعب خط وسط في عدد التمريرات.

وأشار إلى أن "عموري" كان مصدر فرح في عام 2016، عندما نسق مسرح العين الهجومي، ووازن بين تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، وكان في المقدمة من حيث صناعة الفرص برصيد 55، وهي أكثر من ضعف الرقم الذي قدمه ليوناردو صاحب المركز الثاني، وساهم في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي ضد فريق الجيش، عندما أحرز هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، قبل أن يسجل مرة أخرى في لقاء العودة، ولم يحرز العين لقب دوري أبطال آسيا الثاني له، لكن "ساحر خط الوسط" حصل على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2016.

تفوق عيناوي

ولم يكن "عموري" وحده المتواجد في القائمة من لاعبي العين السابقين، ولكن أيضاً لي ميونغ جو، والذي حصل على 1% فقط من الأصوات، بعدما رشحه الاتحاد الآسيوي عن فترة لعبه 1260 دقيقة مع العين، مشيراً إلى أنه أكثر لاعب خط وسط في عدد دقائق اللعب، وإلى أن دقة تمريره وصلت إلى 88%، ما يجعله ثاني أفضل لاعب خط وسط في دقة التمرير.

وسبق أن اختار الاتحاد الآسيوي وفقاً للإحصائيات، والجماهير بالتصويت، مدافعي العين محمد أحمد وإسماعيل أحمد ومحمد فايز، من بين 15 لاعباً يلعبون في الخط الخلفي، ضمن التشكيلة المثالية، والتي أشار الاتحاد إلى أنه سيتم الإعلان في نهاية مايو الجاري، عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، وستضم 9 لاعبين.

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