الحمرية يكسب توقيع ماهر جاسم ويجدد لخليل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

كسب نادي الحمرية توقيع لاعب حتا المتميز المهاجم ماهر جاسم بعد انتهاء عقده مع الاعصار الحتاوي خلال الشهر الجاري وتقرر أن تكون مدة التعاقد لموسم واحد قابل للتجديد .

وجاء توقيع جاسم” عن بعد “ وذلك عقب ارسال صورةمن العقد على الايميل ليقوم بالموافقة عليه والتوقيع

ووصف جمعة الشامسي رئيس مجلس ادارة نادي الحمرية انضمام اللاعب جاسم للحمرية بالمكسب خصوصاً وانه من اللاعبين المميزين والمتشبعين بخبرة دوري الخليج العربي من خلاله تواجده مع فريق الوصل ثم حتا متمنياً له التوفيق مع فرسان الحمرية في الموسم القادم .

كما تم تجديد عقد اللاعب المخضرم فيصل خليل "37 عاماً " لموسم ثاني على التوالي على الرغم من عدم ظهور خليل بأدائه المعروف خلال الموسم الحالي مع الحمرية واكتفائه بتسجيل هدف وحيد خلال 16 جولة من عمر دوري الدرجة الاولى .

وكان الحمرية قد تعاقد مع الثنائي علي درويش ومحمود حسن بعد نهاية عقديهما مع دبا الحصن .

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