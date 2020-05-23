عبد الله موسى: رمضان أجمل ذكرياتي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ذكر عبد الله موسى أحد حراس مرمى منتخبنا الوطني في تشكيلة مونديال إيطاليا 1990، أن العديد من ذكرياته تعود إلى الحياة سنوياً مع شهر رمضان المبارك، ورغم كثرتها إلا أن الأجمل منها دائماً، المرتبط بمرحلة الطفولة والصبا الأولى، ولعب كرة القدم في الفرجان، ومتابعة أساطير الكرة الإماراتية في الملاعب، والحياة دون وسائل التواصل الاجتماعي الحالية.

وقال: «أتذكر عندما كنت ألتقي والأصدقاء لنذهب إلى رؤية الكابتن أحمد عيسى أول قائد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وهو يبدع وسط أعداد كبيرة وزحام من الجماهير، ورغم أن أغلب المباريات وقتها كانت تقام على ملاعب ترابية، إلا أن جماليات اللعبة كانت حاضرة بقوة، وكنا نستمتع أكثر بمهارات النجوم عن وقتنا الحالي، والذي طغى فيه الفكر الفني على مهارة وروح اللاعبين».

متابعة عائلية

وأضاف: «كما كانت متابعة المباريات من الملعب أحلى كثيراً، والاتصال المباشر بالأصدقاء والعائلة، أبسط وأكثر دفئاً من وسائل التواصل الاجتماعي الحالية عبر الهواتف المحمولة، والتي باعدت بين أفراد العائلة، وأتذكر كيف كنا نصطحب أطفال العائلة إلى الملاعب لقضاء أوقات سعيدة في رؤية نجوم ولاعبي الشارقة والنصر والأهلي والعين».

وعن التدريبات وخوض المباريات مع فريقه الأهلي عندما كان لاعباً، فقال: «عادة ما كانت مسابقات الكرة تتوقف خلال شهر رمضان المبارك، ولم تكن هناك أضواء كاشفة مثل الموجودة حالياً عندما بدأت ممارسة الكرة مع النادي، وبالتالي كان من الصعب التدريب نهاراً، إلى جانب صعوبة الحركة مع توفر سيارات خاصة لدى بعض اللاعبين فقط، ولكن في بعض الأحيان كنا نذهب إلى تجمعات تدريبية عن طريق باص النادي».

التقاعد

وعن كيفية قضائه وقته خلال شهر رمضان الحالي، قال: «ألتزم بالبقاء بالبيت تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الدولة، وأجري بعض التدريبات الخفيفة، وأفتقد العمل بعد تقاعدي هذا العام، إذ كنت أذهب إلى الدوام العام الماضي عقب الإفطار، وألتقي مع زملاء وأصدقاء العمل، والآن أقضي المزيد من الوقت مع العائلة وفي المنزل، وأتمنى زوال الأزمة الحالية، وتعود الحياة إلى طبيعتها في القريب العاجل».

وعبر عن رفضه لفكرة عودة نشاط كرة القدم في أغسطس المقبل، قائلاً: «من الصعب على اللاعبين العودة لخوض المباريات في أغسطس المقبل، نظراً لطبيعة الطقس ، وأتمنى إلغاء دوري الخليج العربي لهذا الموسم، وتأخير انطلاقة الدوري الجديد إلى أكتوبر القادم».

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