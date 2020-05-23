الظفرة يرفض تجاوز «سقف المرتبات»

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

رفض الظفرة تجاوز سقف المرتبات التي حددها للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أن اتفقت شركة الكرة على مرتبات تتوافق مع ميزانية النادي لتجديد عقود اللاعبين، ما فتح الباب واسعاً أمام رحيل سهيل المنصوري الذي تنتهي فترة قيده في نهاية الموسم وزميله محمد حمدان الزعابي المنتهية فترة إعارته من الوحدة وعقده أيضاً ليصبح لاعباً حراً في تحديد وجهته الجديدة.

وبدأت إدارة الظفرة منذ بداية الموسم تجديد عقود عدد من نجوم الفريق بقيادة خالد السناني، خالد الدرمكي، خالد باوزير، خالد بطي، إبراهيم سعيد، عبدالرحمن يوسف بمبالغ مالية تتناسب مع إمكانات النادي وميزانيته السنوية، ليقدم النادي مؤخراً عروضاً مماثلة لسهيل المنصوري وحمدان الزعابي من دون أن يتلقى رداً إيجابياً بالموافقة من اللاعبين طوال الفترة الماضية.

وحسب المصادر فإن شركة الظفرة لن تتعامل بمبدأ «المزايدة» وأنها لن تتجاوز سقف المرتبات من دون استثناء لأي لاعب ، وذكرت المصادر أن العروض المقدمة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وتتوافق مع قدرات النادي المالية وأنه لا يوجد مجال لزيادة الرواتب.

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