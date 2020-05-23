بوغبا يهنئ بالعيد ويدعم «خلك نشيط وخلك سليم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه اللاعب الفرنسي بول لابيل بوغبا نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم الفائز بكأس العالم عام 2018 ونجم نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، رسالة تهنئة بعيد الفطر المبارك إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات وجميع المسلمين حول العالم على حساب مجلس دبي الرياضي بمواقع التواصل الاجتماعي، كما دعا بوغبا الجميع عبر هذا الفيديو للاستمرار في ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتأتي رسالة النجم العالمي في إطار مشاركة في مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم، be fit, be safe» التي انطلقت من دبي ووصلت للعالم، وتحث كافة فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني مع المحافظة على الصحة الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة في ظل جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19).

كما تهدف المبادرة إلى حث الجمهور من كافة فئات المجتمع على ضرورة التقيد بتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث لحماية الجمهور وللوقاية من الوباء المنتشر.

واستقطبت مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط وخلك سليم» مشاركة العديد من نجوم الرياضة من أبطال عالم في كرة القدم وأبطال أولمبيين في مختلف الألعاب الرياضية الذين حرصوا على نشر رسائل تضامن ومحبة تعبر عن علاقتهم الطيبة التي تربطهم بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص.

توعية

ويواصل مجلس دبي الرياضي جهود التوعية بأهمية ممارسة الرياضة باعتبارها من أهم وسائل حماية الفرد والمجتمع من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، وذلك في إطار الحملة التحفيزية والتشجيعية لممارسة الرياضة في ظل فترة التباعد لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، إلى حين عودة النشاط الرياضي إلى طبيعته في كافة الأماكن.

ونشر المجلس عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي العديد من أفلام التوعية لجميع أفراد المجتمع من خلال مقاطع فيديو تتضمن نصائح مشاهير الرياضة والأطباء العالميين.

وتستعرض نتائج تقارير عالمية متخصصة، وتؤكد على ضرورة التقيد بتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، وساهمت مبادرات مجلس دبي الرياضي في استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني من خلال المنافسات الافتراضية التي أطلقها منذ توقف النشاط الرياضي في العالم كله بسبب جائحة (كوفيد 19)، ومن بينها تحدي تسلق درج برج خليفة، وتحدي السبرينت وتحدي الطواف الافتراضي للدراجات الهوائية، كما أطلق المجلس بوابة خاصة بالفعاليات الرياضية الافتراضية التي شهدت تنظيم العديد من الفعاليات ولاقت مشاركة واسعة ونجاحاً كبيراً.

وبدأ بوغبا مسيرته مع نادي لوهافر الفرنسي ليصبح قائد الفريق تحت 16 سنة ووصل معهم إلى نهائيات البطولة الوطنية تحت 16 سنة، انتقل بعدها للعب مع نادي مانشستر يونايتد الذي اكتفى بوضعه في فريق الرديف مع بعض الاستدعاءات الطفيفة للمشاركة كاحتياطي في الفريق الأول، انتقل بعدها بوغبا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي عام 2012.

وظهر نجمه مع اليوفي ليحقق معهم بطولة الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، واستطاع أن يسجل العديد من الأهداف ليحصل على جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب شاب في أوروبا عام 2013، واختارته صحيفة الغارديان كواحد من أفضل عشرة لاعبين واعدين في أوروبا عام 2014، وفي نهاية ذات العام حصل على جائزة برافو من مجلة جورين سبورتيفو الإيطالية التي تمنح لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 سنة.

وفي صيف 2016 عاد بوغبا إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بصفقة وصلت قيمتها إلى 105 ملايين يورو والتي عدت كأغلى صفقة انتقال لاعب في التاريخ في وقتها، وحقق معهم بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2017 وبطولة الدوري الأوروبي في ذات العام. شارك بوغبا في جميع الفئات السنية للمنتخب الفرنسي للشباب وساهم في فوز منتخب فرنسا تحت 16 سنة بكأس إيجه عام 2009، كما قاد منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم تحت 20 سنة عام 2013 وتم اختياره كأفضل لاعب ليحصل على الكرة الذهبية في البطولة، وانضم لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم ليشارك في بطولة كأس العالم عام 2014، وحصل بوغبا على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم خلال مشاركته في هذه البطولة، وفي عام 2018 قاد منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم.

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