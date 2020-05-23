«خلوة افتراضية» في يوليو لتطوير الكرة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه، أول من أمس، بنظام الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، إقامة خلوة افتراضية «عن بُعد» في شهر يوليو المقبل لمناقشة أوضاع الكرة الإماراتية وتطويرها، بمشاركة نخبة من الخبراء الفنيين مع تكليف لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالتحضير لها، بجانب البدء في الإعداد لاستراتيجية الاتحاد بعد عقد اجتماعات مع عدة شركات عالمية متخصصة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجهود الجهات المختصة بالدولة وخط الدفاع الأول في مواجهة جائحة «كورونا» حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وثمن دور الورش التي نظمتها مختلف إدارات ولجان الاتحاد خلال فترة توقف النشاط في مختلف التخصصات بهدف تطوير منظومة العمل الرياضي بشكل عام والكروي بشكل خاص، مطالباً بضرورة مواصلة إقامة مثل هذه الورش والندوات.

وأكد محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد أن اتحاد الكرة وبالتنسيق مع رابطة المحترفين يواصل متابعاته مع الجهات المختصة في الدولة بشأن العودة المبدئية لنشاط الكرة في أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن فريق العمل المكلف بهذه المهمة يواصل اجتماعاته بالتنسيق مع الرابطة مع هذه الجهات بجانب اتصالاته مع الاتحادين الدولي والآسيوي.

واستعرض يوسف حسين النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات خلال الاجتماع ملف الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني الأول «الأبيض» وخطط وبرامج اللجنة وتتضمن 11 مشروعاً لتطوير قطاع منتخبات البراعم والشباب وشؤون التدريب والأكاديميات.

وقرر مجلس الإدارة التريث بشأن فترات تسجيل اللاعبين وانتظار ما يستجد من قرارات الاتحادين الدولي والآسيوي حول روزنامة المسابقات من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، فيما تم إحالة توصية لجنة الحكام بخصوص اللائحة الجديدة للمزيد من الدراسة.

وتقرر تحويل كافة التعديلات المقترحة على لوائح الاتحاد «النظام الأساسي، ولوائح الانضباط، أوضاع وانتقالات اللاعبين، الاستئناف، وهيئة التحكيم»، والمقدمة من ورشة العمل القانونية إلى لجنة تنقيح اللوائح لدراستها وإعادة عرضها على مجلس الإدارة بعد إجازة عيد الفطر للاعتماد قبل رفعها إلى الجمعية العمومية.

ووجه مجلس الإدارة بمضاعفة المبادرات المجتمعية الهادفة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز التواصل مع الجماهير.

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