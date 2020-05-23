كرونو: اللاعب الخليجي قادر على النجاح في أوروبا

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر في تصريحات لصحيفة «آس الإسبانية»، أن اللاعب الخليجي قادر على النجاح في أوروبا، مشيراً إلى أن لديه تجارب جيدة جداً مع اللاعبين الخليجيين وإذا ما تم التواصل معهم بالطريقة الصحيحة واحترام ثقافتهم وعاداتهم، فيمكنهم النجاح في أوروبا.

وأرجع كثرة إقالة المدربين في الدوريات الخليجية إلى عد صبر الأندية. وقال: المدربون يفشلون في التكيف مع الثقافة والعادات، العديد من الأندية تريد تحقيق النتائج على الفور، الأمر يستغرق وقتاً طويلاً لنقل أفكارك إلى اللاعبين، ولكن ليس هناك الكثير من الصبر.

وأكد كرونو أن الإسباني بيدرو كوندي لاعب شباب الأهلي مهاجم رائع وهداف كبير، ويجب الصبر عليه. وقال: أعرف كوندي جيداً، دربته في بني ياس، وقدم مستوى مميزاً مع الفريق ولسوء الحظ انضم للأهلي في توقيت صعب ولم يكن لديه وقت للتكيف مع الفريق.

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