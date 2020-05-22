انضم بول بوغبا نجم المنتخب الفرنسي بطل العالم عام 2018 ونجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الى قائمة النجوم العالميين ضمن مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط، وخلك سليم" ، "be fit, be safe " ووجه بوغبا رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى كل من يعيش في دبي والإمارات وجميع المسلمين حول العالم، كما دعا الجميع للإستمرار في ممارسة الرياضة.
بول بوغبا يدعم مبادرة " خلك نشيط وخلك سليم"https://t.co/UHUAo7qtrS#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KGXwvG7J3p— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) May 22, 2020