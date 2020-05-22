بول بوغبا يدعم مبادرة " خلك نشيط وخلك سليم"

المصدر: دبي-البيان الرياضي

انضم بول بوغبا نجم المنتخب الفرنسي بطل العالم عام 2018 ونجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الى قائمة النجوم العالميين ضمن مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط، وخلك سليم" ، "be fit, be safe " ووجه بوغبا رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى كل من يعيش في دبي والإمارات وجميع المسلمين حول العالم، كما دعا الجميع للإستمرار في ممارسة الرياضة.

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