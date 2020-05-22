8 أسابيع لتجهيز قضاة الملاعب لاستكمال الدوري

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، حاجتهم إلى 8 أسابيع على الأقل لتجهيز قضاة الملاعب، قبل استكمال منافسات دوري الخليج العربي، والتي ستكون قوية وساخنة، بحكم قوة المنافسات في القمة والقاع.

وذكر أن الحكام في حالة شبه توقف عن التدريبات، باستثناء بعض المران الفردي عبر المنصة الإلكترونية، من قبل الإدارة التنفيذية للجنة، بسبب شهر رمضان المبارك، وعدم اتضاح الصورة بالنسبة للمسابقات.

وقال: ننتظر قرار تحديد موعد استكمال المنافسات المحلية من عدمه، سواء من اتحاد الكرة أو رابطة المحترفين، بجانب اتضاح الموقف لانطلاقة الموسم الجديد، من أجل تنفيذ البرامج التي أعددناها لتجهيز الحكام بشكل جيد.

وأكد البدواوي أن فترة التوقف التي تقارب الشهور الخمسة، طويلة، ونحتاج وقتاً لكي يتم إعداد قضاة الملاعب بشكل جيد، وقال: مبدئياً، قررنا صرف النظر عن المعسكر الخارجي السنوي للحكام قبل انطلاقة الموسم الجديد، وسيكون إعدادنا هذا الموسم استثنائياً، محلياً، نظراً للظروف التي يمر بها العالم حالياً، بسبب جائحة «كورونا» «كوفيد 19».

وعن آلية تطبيق قرار «فيفا» الخاص بالاستبدالات الخمسة خلال المباريات، قال رئيس لجنة الحكام: أؤيد القرار، لأنه يمنح الأندية فرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين، بجانب استبدال المصابين، ويخدم المسابقات، في ظل تعدد المشاركات الخارجية للفرق، والذي يعرض لاعبيها للإرهاق، ولكن آلية التطبيق ليست مسؤوليتنا، بل هي مسؤولية لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، واللجنة الفنية في الرابطة، ونحن جهة منفذة للقرار، ومتى تصلنا الآلية، سنقوم بتنفيذها داخل الملعب.

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