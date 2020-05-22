شعار «الزعيم» ضمن أفضل ستة في آسيا

المصدر: أبوظبي - وام

اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن شعار نادي العين من أبرز وأجمل شعارات الأندية في القارة، واحتفى الاتحاد في تقرير له بشعار «الزعيم» ووضعه في صدارة الشعارات المهمة والملهمة في أندية القارة الآسيوية، وفتح «الآسيوي» التصويت للجمهور حتى يوم الجمعة المقبل لاختيار الشعار المفضل من بين 6 شعارات لأندية كبيرة وعريقة وشهيرة في قارة آسيا، هي العين الإماراتي، وجوبلي ايواتا الياباني، وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وناخون راتشماسيما التايلاندي، وبيرسيجا جاكرتا الإندونيسي، وبنجلور الهندي.

وسلط الاتحاد الآسيوي الضوء على قصة شعار العين وقلعة الجاهلي التي تعتبر أبرز ملامحه، حيث إنها تعد رمز النادي كونها تجسد التاريخ العريق لمدينة العين، وتم بناؤها في القرن 19 مؤكداً أنها في الوقت الحالي مقصد سياحي جذاب في مدينة العين.

واستعرض التقرير تاريخ تأسيس نادي العين في عام 1968، مؤكداً أنه انتظر حتى عام 1980 كي يتخذ من القلعة رمزاً له، ويتضمن الشعار أيضاً «نجمة» تعبر عن نجاحات النادي في الدوري، حيث إن العين فاز باللقب 13 مرة، والنجمة الواحدة ترمز إلى وصوله للقب العاشر. أما اللون البنفسجي في نادي العين، فأصبح رمزاً للنادي من عام 1977، بعدما خاض الفريق بطولة ودية في موناكو، وعندما لعب الفريق مع أندرلخت البلجيكي وأعجبت إدارة النادي بألوان فريق أندرلخت وقررت تغيير لون الزي الرسمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز