المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بات نادي الشارقة الأكثر جماهيرية في الإمارات بنسبة 51%، من خلال تصويت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجاء نادي العين ثانياً بنسبة 42%، من إجمالي 106285 صوت.

واحتل الوحدة المركز الثالث بنسبة 3%، والوصل رابعاً بنسبة 2%، وشباب الأهلي خامساً برصيد 1%، والنصر في المركز السادس الأخير.

وتم إعلان النتيجة، بعد إغلاق الاتحاد الآسيوي، باب التصويت الجماهيري مساء اليوم الخميس، والذي كان قد بدأ يوم 16 مايو الجاري، وأشار الاتحاد الآسيوي للكرة، إلى أن الهدف من الاستطلاع، التعرف على أكثر أندية اللعبة شعبية في غرب آسيا.

وبين أن الإمارات قدمت نموذجاً كروياً مثالياً على صعيد الأندية والتنافس فيما بينها على امتداد المسابقات الكروية المحلية، كما تحظى اللعبة هناك بالكثير من الشغف والانتماء بين الجماهير التي تساند فرقها، والمساهمة الكبيرة بانتشارها خارج حدود البلاد.

وأوضح أنه تم اختيار أندية العين وشباب الأهلي دبي والشارقة والنصر والوصل والوحدة، انطلاقاً من عدد البطولات والألقاب التاريخية والحضور الجماهيري، كما كان لها الباع في التمثيل الخارجي للإمارات في مختلف المسابقات الكروية.

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