الحمرية يتعاقد مع محمود حسن لاعب دبا الحصن

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أعلن جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية تعاقد ناديه مع اللاعب محمود حسن قادماً من دبا الحصن في صفقة انتقال حر مشيراً الى أنهم يسعون لتدعيم صفوف الفريق بأبرز الصفقات تأهباً لاستحقاقات الموسم الكروي المقبل 2020-2021 .

وأعرب الشامسي عن أمله في الوصول الى حلول مرضية وذلك فيما يتعلق بمسابقات الموسم الكروي الحالي الذي تم تعليقه بسبب فيروس " كورونا "

منوهاً إلى أن قرار اتحاد الكرة استئناف النشاط الرياضي في أغسطس المقبل، يكتَنفهُ الغموض في ظل الصعوبات التي ستُواجهها كافة الفرق وكذلك اللاعبين مع أرتفاع درجات الحرارة والرطوبة العاليتين في هذا التوقيت تحديداً فضلاً عن فترة التوقف الطويلة للمباريات جراء تفشي الجائحة وغياب اللاعبين عن مزوالة النشاط الكروي لأكثر من 3 اشهر مما يعني الصعوبات الكثيرة التي ستواجههم في استعادة لياقتهم البدنية .

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