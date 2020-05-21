شعار العين يحظى بإعجاب جماهير آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يحقق شعار نادي العين تفوقاً بفارق 2%، عن أقرب منافسيه شعار نادي بيرسيجا جاكرتا الإندونيسي، وذلك في استطلاع الرأي الذي طرحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، لاختيار الشعار الأجمل من بين 6 شعارات لأندية شهيرة بالقارة.

ويتقدم شعار العين، المرشحين الآخرين بحصوله على 46% حتى الآن، وقبل 24 ساعة فقط من إغلاق باب التصويت مساء غداً الجمعة، فيما وصل بيرسيجا جاكرتا إلى 44%.

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن شعار العين، موضحاً أنه يبرز فيه قلعة الجاهلي، وهي تعتبر رمز النادي، وذلك كونها تعبر عن التاريخ العريق لمدينة العين، وهي من أكبر القلاع في الإمارات، وتم بناءها في القرن التاسع عشر.

بين أن نادي العين تأسس عام 1968، ولكنه انتظر حتى عام 1980 كي يتخذ من القلعة رمزاً له، ويتضمن الشعار أيضاً نجمة تعبر عن نجاحات النادي في الدوري الإماراتي، وفاز به العين 13 مرة.

وأشار إلى أن النجمة الواحدة ترمز إلى وصوله للقب العاشر، أما اللون البنفسجي في نادي العين، فأصبح هذا اللون رمزاً للنادي عام 1977، بعدما خاض بطولة ودية في موناكو، وعندما لعب الفريق مع أندرلخت البلجيكي أعجبت إدارة النادي بألوان زي أندرلخت وقررت تغيير لون الزي الرسمي.

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