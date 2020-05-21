هدف وصول شباب الأهلي القاتل ضمن قائمة الأجمل آسيوياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف سجله الكوري الجنوبي كوون كيونغ وون لاعب الأهلي (شباب الأهلي) السابق، ضمن أجمل 5 أهداف جاءت في الوقت القاتل من المباريات، ووصفها بأنها أهداف يكون لها دائماً طعم مميز.

وسجل كيونغ الهدف في مباراة الأهلي (شباب الأهلي حالياً)، أمام الهلال السعودي في 20 أكتوبر 2015، إذ كان الهلال في الطريق لبلوغ النهائي الثاني على التوالي في البطولة القارية، بعدما كان يتفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه مع سيطرة التعادل بواقع 3-3 في مجموع المباراتين، وكانت مباراة الإياب بدبي في الطريق لنهايتها.

ولكن مع مرور 3 دقائق من الوقت بدل الضائع، نفذ البرازيلي ايفرتون ريبيرو، ضربة حرة مباشرة من الجهة اليمنى، حاول دفاع الهلال التعامل معها، لكن الكرة ارتدت أمام كيونغ، والذي سدد على الطاير في الشباك محرزاً هدف تأهل الأهلي للنهائي القاري.

وطلب الاتحاد الآسيوي، مع الجماهير المشاركة في التصويت للهدف الأجمل حتى يوم الاثنين المقبل، حيث يتنافس هدف كوون، مع هدف عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي السعودي في مرمى باختاكور في 20 مايو 2019، وجلال حسيني لاعب بيرسيبوليس الإيراني، في مرمى الجزيرة الإماراتي يوم 14 مايو 2018.

وهدف سجله كوكي يونيكورا لاعب غامبا أوساكا في مرمى تشونبوك هيونداي موتورز يوم 10 سبتمبر 2015، وهدف هاو جونمين لاعب شاندونغ لونين في مرمى سيدني يوم 25 مايو 2016.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز