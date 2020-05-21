يوسف جابر: كلنا مسؤولون عن سلامة المجتمع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أشاد يوسف جابر مدافع شباب الأهلي، بجهود الدولة وإجراءاتها الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا»، خلال الأسابيع الماضية، وأكد على أهمية استمرار أفراد المجتمع في الالتزام بتلك الإجراءات، لمواصلة النجاح على طريق سلامة المجتمع، ونجاته من خطر هذا الفيروس، الذي يجتاح العالم حالياً.

وأثنى كذلك على حملة «الجميع مسؤول عن الجميع»، والتي أطلقت تواكباً مع الاقتراب من عيد الفطر المبارك، وهو المناسبة الدينية الجميلة، التي ينتظرها العالم الإسلامي سنوياً، وتشهد بعض العادات الاجتماعية، مثل الزيارات العائلية، والتجمع للاحتفال بتلك المناسبة.

وطالب يوسف، باستمرار أفراد المجتمع في الالتزام، وتجنب التزاور والتجمعات وإقامة الولائم خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومواصلة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة من الجهات المعنية، وعدم التهاون والاستهتار بالإرشادات الصحية، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكد أن الظروف الحالية، تحتم التمسك بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، ولذا، لا بد من المحافظة على التباعد الاجتماعي، حتى القضاء النهائي على المرض، لأن صحة وسلامة أهلنا، أهم من التزاور والتجمعات، وقال: «أتمنى الاستمتاع بأجواء العيد هذا العام، ونحن أقرب إلى أهل البيت وأبنائنا فقط».

وشدد على أنه لا يوجد عذر لعدم الالتزام، أو التساهل بالإجراءات الوقائية، لأن المسؤولية أصبحت على كل فرد وعائلة بالمجتمع، وقال: «على الجميع، الابتعاد عن المخالفات التي تنم عن عدم المسؤولية، ونجاحنا في مواجهة الفيروس، يتوقف على التزام الجميع، ودعم ومساندة جهود الجهات الصحية في الدولة».

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