«بوفون»: الالتزام يقودنا إلى الأمان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قال اللاعب عبد الله التميمي، الشهير بـ «بوفون»، حارس الفجيرة، إن استمرارية الالتزام بتوجيهات البقاء في المنازل طوال فترة العيد، أسهل ما يمكن أن نقدمه من مساعدة للحد من تفشي فيروس «كورونا»، معرباً عن تمنياته بأن يدعم الجميع شعار «عيدك في بيتك»، الذي رفعه الرياضيون، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأشار التميمي إلى أن هذا الشعار يأتي ترجمة لجهود الدولة، الرامية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وقال إن: البقاء في المنزل، والالتزام بالتعليمات، يقودنا بالتأكيد إلى بر الأمان، ويجنب الأسر تفشي الوباء، ولذلك أنصح بضرورة المحافظة على بقائنا في منازلنا، وقضاء أيام العيد السعيد مع الأسرة الصغيرة، يوفر على الدولة الكثير من الجهد والعناء.

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