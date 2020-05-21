جمعان: نصنع الفرحة بملازمة البيت

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

شدد فارس جمعان لاعب الجزيرة الأسبق، وإداري 13 عاماً في أكاديمية نادي الجزيرة، على أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك، بما فيه منفعة للمجتمع باحتواء جائحة «كورونا».

وقال فارس: سألتزم بتوجيهات الدولة، والتي تصب في الصالح العام، وسأقضي العيد في البيت، الفرحة والسعادة نصنعها بالبقاء في منازلنا، وبأقل التكاليف، وبإمكان ولي الأمر إسعاد أسرته والاحتفال بالعيد في بيته، لافتاً إلى أهمية التخلي عن عادات عيد الفطر المبارك، والتي تشمل الولائم والتزاور، ومنوهاً بأنه في ظل الظروف الحالية، يفرض علينا الواقع، التخلي مؤقتاً عن هذه العادات، لأن فيها حماية للأسرة والعائلة والأصدقاء.

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