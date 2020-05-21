سالمين يلعب مع النمور وماجد يلتزم بالوقاية

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

تنوع ظهور نجوم شباب الأهلي، سالمين خميس وماجد حسن والبرازيلي لوفانور، عبر حساباتهم الشخصية على «انستغرام» أمس، وتنافسوا فيما بينهم بعدد من الفيديوهات تواصلوا من خلالها مع جماهير «فرسان دبي».

وكان سالمين، صاحب الظهور الأكثر إثارة، بنشر فيديو وهو يلعب مع صغيرين من النمور، ولكن بدون الكشف عن ملكيته للصغيرين أو استعارتهما من أحد الأصدقاء.

فيما نشر ماجد حسن، صورة له أثناء حلاقة شعره في المحل الذي يملكه في أحد المولات الكبرى بدبي، ويظهر فيها مدى التزامه والعاملين في المحل بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من الدولة.

أما لوفانور، فاحتفل بعيد ميلاده الـ 30، بنشر عدد من الفيديوهات التي رصد خلالها رحلته في ملاعب الكرة، وعلاقته بعدد من زملائه بفريق شباب الأهلي، والذين حرصوا بدورهم على تهنئته بعيد ميلاده.

والطريف، أن السويسري ديفيد مارياني لاعب شباب الأهلي، وافق عيد ميلاده الـ 29 مع لوفانور أول من أمس، ونال أيضاً نصيبه من تهنئة زملائه بالفريق.

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