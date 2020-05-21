لجنة الحكام تثمّن جدية «قضاة الملاعب»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم أول من أمس، اجتماعها الثاني بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة ، واطلعت اللجنة على تقرير مدير إدارة الحكام الخاص بالتدريبات الفنية والبدنية لقضاة الملاعب والتي تُعقد بصفة أسبوعية، إضافة لتقرير ورش العمل الإسبوعية للمقيمين خلال الفترة الماضية، وأثنت اللجنة على جهود فريق العمل بإدارة الحكام ونجاحها في مواصلة برنامجها عن بُعد، مشيدة بجدية والتزام جميع الحكام خلال التدريبات ضمن استعداداتهم للفترة المقبلة، كما ناقشت اللجنة مواد لائحة الحكام الجديدة قبل رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

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