"المحترفين" تستعرض محور"كرة القدم و المجتمع " في دورة التسويق والإعلام

المصدر: وام

اختتمت اليوم "عن بعد" فعاليات ورشة العمل التي دارت مناقشاتها حول محور "كرة القدم في المجتمع "ضمن دورة التسويق والإعلام بالنسخة الثانية من شهادة رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2019-2020 والتي تنظمها الرابطة بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم بهدف تطوير مهارات الجيل القادم من متخصصي التسويق والإعلام.

ألقت المحاضرات جانين روس، رئيس قسم التسويق والمجتمع في مؤسسة ليفربول التابعة لنادي ليفربول الإنجليزي وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها المنتسبون للبرنامج من إدارات التسويق والإعلام في الأندية المحترفة.

استعرضت " روس" أهمية كرة القدم في المجتمع وتأثيرها المباشر على المفاهيم و القيم لإحداث الفارق وأطلعت المشاركين على استراتيجية رابطة الدوري الإنجليزي في التفاعل مع المجتمع و أبرز النقاط فيها و قدمت أمثلة مشابهة كمبادرة رابطة الدوري الإسباني في جنوب أفريقيا، ومبادرة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في قارة أفريقيا.

وركزت " روس " على دور إدارة التواصل في المؤسسات المجتمعية والخيرية وقنوات التواصل الاجتماعي أيضاً، وأهدافها في الجانب المجتمعي و التسويقي والجماهيري.

وتواصلت المحاضرات - التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام - بعرض عن كيفية الترويج للبرامج والمبادرات المجتمعية للمؤسسة بالتعاون مع الرعاة والشركاء، ثم التفاعل مع الجماهير وإشراك اللاعبين السابقين والمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي داخل مدينة ليفربول والمملكة المتحدة.

وقدمت " روس " نموذجا للبرامج والفعاليات التي تنظمها المؤسسة في يوم المباراة على ملعب آنفيلد عن طريق مباريات الأساطير المخصصة لأهداف خيرية والجولة التحضيرية للفريق خارج المملكة المتحدة وهي الفعاليات التي تستهدف التوعية بأهمية المؤسسة للمجتمع.

و بمحور كرة القدم في المجتمع والمسؤولية الاجتماعية تكون دورة التسويق والإعلام قد بلغت محطتها قبل الأخيرة و يتعين على المشاركين تقديم مشروع التخرج في الفترة القادمة، وتطبيق ما تمت الاستفادة منه على مدار الدورة.





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