مبادرة "أنا أتعهد" لـ "اتحاد الكرة" تشهد اقبالاً كبيراً

المصدر: وام

اختتمت أمس مبادرة "أنا أتعهد" التوعوية التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم على مدار أسبوع ضمن مبادرة "بطولتنا سلامتكم" لحث المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة بالدولة حفاظاً على السلامة العامة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة .

وتلخصت الفعالية في التعهد بالالتزام والتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية من خلال إرسال رسائل نصية للمجيب الآلي لاتحاد الكرة "سالم" عبر تطبيق "الواتس أب" والحصول بشكل فوري على شهادة تقدير مقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة.

وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً بين أفراد المجتمع والأندية الرياضية التي حرصت على المشاركة والتفاعل مع جماهيرها وحثهم على التسجيل والمشاركة بالتعهد من خلال نشر البوسترات الخاصة بالمبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعه لها إلى جانب قيام عدد من نجوم الكرة الإماراتية ببث مقاطع فيديو عبر حساباتهم الرسمية يطالبون خلالها الجماهير على ضرورة الالتزام حفاظاً على سلامة المجتمع.

وحرصت لجنة الشؤون المجتمعية باتحاد الكرة على فتح منصة جديدة للتعهد من خلال ملئ استمارة التعهد وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص للمبادرة من أجل منح الفرصة أمام الجميع للمشاركة والحصول على الشهادة.

وقال إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة الشؤون المجتمعية أن المبادرة حققت أهدافها بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين من مختلف شرائح المجتمع، وممارسي كرة القدم، لما لهذه اللعبة من شعبية كبيرة وتأثير إيجابي

مشيراً إلى أن أعداد المشاركين فاقت التوقعات وهو الأمر الذي أدى إلى فتح منصة جديدة للتسجيل عبر البريد الإلكتروني، مؤكداً حرص اتحاد كرة القدم على دعم جهود الدولة لحماية المجتمع.

وتوجه الحمادي بالشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم على مشاركته مع أنجاله في المبادرة وحرصه ومتابعته، كما ثمن دور أندية الدولة التي ساهمت بالترويج للمبادرة بشكل إيجابي وكذلك للجماهير الرياضية التي شاركت في تلك المبادرة.

وأكد ان لجنة الشؤون المجتمعية ستقوم بطرح العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الاتحاد مع المؤسسات الأخرى، وكذلك على الصعيد الخارجي من خلال التعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم والمشاركة معهما في كافة الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي يتم تنظيمها.

من جهته، أكد محمد عبدالله بن هزام الظاهري ، الأمين العام لاتحاد الكرة استمرار الاتحاد في تقديم المبادرات المجتمعية والتواصل مع الجماهير الرياضية من خلال منصاته المختلفة بهدف التفاعل الإيجابي والاستماع لآراء الجماهير ومقترحاتهم بما يصب في مصلحة الكرة الإماراتية .

وأضاف بن هزام أن اتحاد الكرة سجل حضوره على الصعيد الآسيوي والدولي خلال الفترة الماضية بعد مشاركة عدد من نجوم الكرة الإماراتية في المبادرات المجتمعية التي نُظمت عن طريق الفيفا والاتحاد الآسيوي وكذلك منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الكرة أن فريق عمل المبادرة سيقوم بإجراء سحوبات لاختيار الفائزين بالجوائز التي تم رصدها للمشاركين في المبادرة ، حيث سيتم الإعلان عن الأسماء من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد .





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