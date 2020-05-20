الظنحاني: مفاوضات الأندية عجلت التمديد مع «السماوي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

شكر فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، القيادة العليا للنادي، على الثقة بتمديد عقده حتى يوليو 2023، مقدما في الوقت نفسه شكره للإدارة والجماهير، مبينا أن عقده كان يمتد حتى نهاية الموسم المقبل ولكن مفاوضات عدد من أندية المقدمة في الفترة الماضية عجلت بتمديد تعاقده، ذاكراً أن النادي أبدى رغبته في استمرار جهوده مع الفريق حتى يكون تركيزه بالكامل في الملعب فقط وأنه لم يتردد في تنفيذ الخطوة خاصة أنه، وحسب قوله، يشعر براحة نفسية كبيرة في قلعة السماوي انعكست على مردوده مع الفريق بشكل جيد.

وقال الظنحاني إن تمديد التعاقد حاليا ساهم في استقراره ومنحه راحة نفسية أكبر، وأضاف: تلقيت عدداً من عروض أندية المقدمة في الفترة الماضية لكسب توقيعي، وهي أندية محل تقديري واحترامي، وهذه المفاوضات بالتأكيد شغلتني بعض الشيء، لكن الآن وبعد تمديد العقد حتى 2023 والذي أكد رغبة النادي في المحافظة على جهودي لعدة مواسم مقبلة أصبحت مستقراً نفسياً بشكل أفضل وأكثر ترقباً لعودة النشاط من أجل مواصلة العطاء.

طموح

وكشف حارس مرمى السماوي أن طموحه في الفترة المقبلة العودة من جديد إلى صفوف المنتخب الذي كان أحد عناصره في اختيارات سابقة وأضاف: الدفاع عن شعار المنتخب حلم وهدف جميل يسعى إليه كل لاعب، وبالتأكيد أنا حريص على تحقيق هذا الطموح بالمزيد من الاجتهاد وتقديم المستويات التي تؤهلني للاختيار في أقرب وقت وهذا من التحديات التي سأبذل لها كل جهدي.

وأضاف الظنحاني: أيضا لدي طموح مع زملائي اللاعبين في بني ياس ببلوغ منصات التتويج وفي رأيي أن الفريق مؤهل لذلك قياسا بالعناصر التي تدافع عن شعار النادي، أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح وقادرون بإذن الله على الوصول لمنصات التتويج، وهذا أقل ما يمكن أن نقابل به الاهتمام الذي نجد من قبل القيادة العليا وإدارة وجماهير النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز