كلباء يحافظ على النجوم ويُجهض مُخططات الأندية

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

يعدُ نادي اتحاد كلباء من أكثر الفرق نشاطاً على مُستوى التحضيرات المبكرة لبقية الموسم وللموسم الكروي المقبل، وذلك من واقع التحرُكات التي أجرتها شركة كرة القدم بالنادي والتي سارعت في تجديد عقود اللاعبين الذين تألقوا مع «النمور» قبيل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس «كورونا»، محبطاً في الوقت نفسه مخططات عدد من الأندية كانت تسعى للتعاقد مع لاعبيه المتألقين، ولم تقف شركة كرة القدم بالنادي عند هذا الحد بل قامت بالاتفاق مع أكثر من لاعب للانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

كما اتخذت الشركة برئاسة علي حسين كانو قراراً بتجديد عقد المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا الذي عرف كيف يعيد الفريق لسكة الانتصارات التي استعصت على النمور خلال عهد المدرب الإيطالي فابيو فيفياني الذي فشل في مسعاه بإنقاذ الفريق من سلسلة الهزائم المتتالية والتي أدخلت الخوف في قلوب أنصار ومشجعي فريق اتحاد كلباء ليتخذ مجلس الإدارة قراراً حاسماً تمثل في إقالة فيفياني والتعاقد مع داسيلفا والذي ضمن وجوده في قلعة النمور موسماً ثانياً على التوالي.

وجوه جديدة

وقطعت شركة كلباء لكرة القدم شوطاً كبيراً في ما يتعلق بترتيب ملف التعاقدات، وكانت البداية بالاتفاق مع كابتن الفجيرة فهد سبيل الذي أبدى الرغبة في ارتداء شعار «النمور» بدءاً من الموسم المقبل ولحق به اللاعب محمد سبيل الذي انتهى عقده مع «البرتقالي» ليكون حراً وعندما شعرت إدارة النادي ببعض التحركات من بقية الأندية أمنت الشركة اللاعبين الحاليين بعقود تمتد موسمين آخرين وعلى رأسهم وليد عمبر المعار من شباب الأهلي ليوقع على عقد رسمي يستمر موسمين شأنه شأن سلطان الزعابي وعبدالسلام محمد وداود محمد والمصري أسامة الشال إلى جانب البرازيلي وليان غبرائيل.

وأكد علي حسين كانو رئيس مجلس إدارة الشركة أن الإدارة رسمت خطة لاستقرار الفريق بعد نهاية مرحلة ذهاب دوري الخليج العربي وذلك بتدعيم صفوف «النمور» بأفضل العناصر المحلية القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة مشيراً إلى أن سياسة شركة كرة القدم بالنادي تدعم استقرار اللاعبين المتميزين ولذلك كان توجهنا ضرورة تجديد عقود اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء.

وأشار كانو إلى أن فيروس كورونا لم يمنع الشركة من تحقيق مسعاها إلى تجديد العقود مع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الكروي فكان قرار التجديد هو القرار الصائب الذي أمنا به موقف لاعبينا فضلاً عن مفاوضات مع لاعبين آخرين للانتقال إلى كلباء في الموسم القادم.

استقرار

من ناحيته ثمن محمد عبدالله الزعابي مشرف الفريق الأول خُطوة تجديد العقود وذلك لمزيد من الاستقرار الفني وللحفاظ على مُكتسبات النادي موجهاً الشكر لإدارة النادي وشركة كرة القدم للتحركات الناجحة التي قامت بها خلال فترة جائحة كورونا الحالية وقال عبدالله إن خطوة الإبقاء على داسيلفا تعد «ضربة معلم» مشيراً إلى أنها تدعم جهود الفريق وتحقق الاستقرار التدريبي.

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