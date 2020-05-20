خصيف: الزموا بيوتكم

المصدر: متابعة - محمد فضل

وجه اللاعب الدولي علي خصيف حارس منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة مزيداً من النصائح الإرشادية المتعلقة بالبقاء في المنزل خلال فترة عيد الفطر بهدف السلامة، وضرورة الالتزام بالقواعد الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الصدد.

وحث خصيف الجمهور على ضرورة البقاء في المنزل والالتزام بمواعيد التعقيم الجديدة.

كما تحدث خصيف في مقابلة تلفزيونية تمت عن بعد وعبر تقنية الاتصال المرئي عبر برنامج «المندوس»، والذي يُبث على قناة سما دبي الفضائية تحدث عن تجربته الحالية وتواجده بمركز المسح في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن تطوعه في هذه الفعالية يعد واجباً وطنياً. وأضاف خصيف أن دور الرياضيين ولاعبي كرة القدم مهم للغاية خلال هذه الفترة لما له من تأثير كبير على بقية أفراد المجتمع، لذلك فإن التزامهم بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل وأداء تدريباتهم المختلفة والحفاظ على لياقتهم البدنية عبر البرامج المقررة من الأجهزة الفنية لأنديتهم رسالة واضحة لبقية أفراد المجتمع.

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