حسين: لنلتزم بالتعليمات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

دعا وليد حسين لاعب شباب الأهلي، إلى استمرار أفراد المجتمع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»، وأشاد بالحملة الجديدة تحت شعار (لنتشارك مسؤولية الالتزام)، والتي تم إطلاقها مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن عيد الفطر المبارك، من المناسبات التي ننتظرها كل عام، والمرتبط بعادات اجتماعية جميلة مثل التزاور والتجمعات وإقامة الولائم، ولكن في ظل الظروف الصحية الحالية التي يمر بها العالم، لا بد من تغيير بعض العادات، ونواصل الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة من الجهات المعنية، حفاظاً على صحة المجتمع.

وطالب وليد أيضاً، بعدم التهاون بالإرشادات الصحية المقررة لمنع انتشار المرض، وأشار إلى أن الظروف تحتم الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصحية المتبعة، وتجنب الزيارات العائلية والتجمعات في عيد الفطر، للحفاظ على سلامة وصحة أهلنا، وأكد أن الاستمتاع بالعيد هذا العام، لا بد أن يقتصر على أهل البيت فقط، وتجنب المخالفات التي تعرض المجتمع للخطر.

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