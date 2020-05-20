اتحاد الكرة ينظم ورشة عن أهمية التغذية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يواصل اتحاد كرة القدم تنظيمه ورش العمل في مختلف التخصصات، حيث نظمت أول من أمس ورشة حول أهمية التغذية لممارسي اللعبة، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية العاملة بالأندية والمنتخبات الوطنية، وتناولت ورشة العمل التي قدمتها مهرة عبدالعزيز النعيمي أخصائية التغذية في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي عدة محاور أبرزها مجال تغذية الرياضيين بصفة عامة ولاعبي كرة القدم بصفة خاصة ومنها التعريف بمصادر الطاقة الرئيسة من الغذاء، والنسب المئوية للكمية المطلوبة من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم مع شرح مفصل عن نسب وفوائد كل مصدر وبصورة منفصلة، وكما تطرقت الورشة لاحتياجات لاعب كرة القدم من الطاقة الحرارية للجسم.

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