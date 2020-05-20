اتحاد الكرة يضع سيناريوهات ما بعد «كورونا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يضع مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه عن طريق الاتصال المرئي عن بُعد عصر غد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي سيناريوهات العمل لمرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، سواء على الصعيد الإداري أو الفني، حيث سيتم بحث موعد استئناف العمل الإداري في مقر الاتحاد بدبي بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وكيفية توفير العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تعقيم المبنى، ووضع بوابات تعقيم حديثة على أبواب الاتحاد حرصاً على سلامة العاملين والمتعاملين، ووضع بروتوكول صحي متكامل للعمل به عند استئناف المباريات والتدريبات سواء للمنتخبات الوطنية والأندية، أو مع بداية انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وسيطلع اتحاد الكرة على آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي بشأن رزنامة مبارياتهما خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحديد مستقبل دوري الخليج العربي ومختلف الأنشطة والمسابقات المحلية التي توقفت خلال الفترة الماضية، وعلم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة لن يتخذ قراراً خلال اجتماع غد بشأن مصير الدوري حيث من المتوقع أن يصدر قراراً بذلك في نهاية يونيو المقبل، بعد التشاور مع الجهات المعنية والصحية، وإن كان هناك اتجاه للإلغاء نظراً لازدحام رزنامة الموسم المقبل بالعديد من الأنشطة المحلية والدولية والقارية.

وسيقدم يوسف حسن نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات تقريراً يوضح آخر المستجدات بشأن اختيار مدرب المنتخب الأول وخطة العمل للارتقاء بكافة المنتخبات خلال الفترة المقبلة، حيث وضعت اللجنة سيناريوهين لاختيار المدرب، الأول اختيار مدرب يملك خبرة التعامل مع كرة الإمارات في حال أقيمت التصفيات المشتركة للتأهل لمونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023 في شهر أكتوبر المقبل، والثاني اختيار مدرب من خارج الدولة في حال تم تأجيل التصفيات للعام المقبل كما يتردد، على أن يكون التعاقد معه مدة 4 سنوات لبناء منتخب قوي.

وسيطلع مجلس الإدارة على العديد من توصيات اللجان، حيث سيتم عرض تعديلات اللوائح والقوانين التي تم إقرارها في ورشة العمل القانونية التي شارك فيها ممثلو الأندية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تصورات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن طرح العديد من الأندية لنقاط مهمة ومنها تمديد عقود اللاعبين ورفض البعض التمديد، وكيفية قيد لاعبين جدد سواء من المواطنين أو الأجانب، في حال تم استكمال المسابقات المحلية تعويضاً عن اللاعبين الذين تم الاستغناء عن جهودهم في الفترة الأخيرة.

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