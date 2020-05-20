الوحدة يكرّم أبطال خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

كرم نادي الوحدة، أبطال خط الدفاع الأول، تقديراً وعرفاناً لجهودهم وخدماتهم الجليلة في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة «كورونا».

وقامت إدارة نادي الوحدة ممثلة بخالد بن سميدع وسيف المعمري بزيارة المستشفى الميداني في أرض المعارض بأبوظبي، وتوجهت إدارة النادي بالشكر للفريق الطبي وفريق الهلال الأحمر الإماراتي وفريق المتطوعين على جهودهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ورعاية المرضى من المصابين.

وشهدت الزيارة تكريم جنود خط الدفاع الأول بهدايا رمزية مقدمة من النادي، إذ عبر جنود خط الدفاع الأول عن خالص شكرهم وتقديرهم لإدارة النادي على هذه المبادرة غير المستغربة والتي تعكس مدى التلاحم والترابط بين مؤسسات المجتمع وأفراده بمختلف فئاته للتصدي لهذه الجائحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز