لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الرابع

المصدر: البيان الرياضي

عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعها الرابع بنظام الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة وبمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ومحمد عبيد حماد مستشار اللجنة مشرف المنتخب الوطني ، وعدنان الطلياني وعبدالله سلطان وعبدالحميد المستكي ومحمد عبيد حمدون وعادل عبدالعزيز أعضاء اللجنة ، وحسان فهد رئيس قسم المنتخبات مقرراً .

وأكملت اللجنة مناقشة ملف أسماء المدربين المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة حسب المعايير والشروط المحددة وخبرة وإنجازات كل مدرب وفق متطلبات المرحلة المقبلة التي تشهد خوض المنتخب الوطني المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

ومنحت اللجنة فريق العمل المُكلف المزيد من الوقت لانهاء الملف وذلك من خلال التواصل والتفاوض مع المدربين المرشحين سواء كافة الشروط التعاقدية تمهيداً لرفع الأسماء النهائية الى مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد .

واطلعت اللجنة على التقرير الفني المقدم من الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 بقيادة المدرب ماجد سالم والذي تضمن خطة عمل ومتابعة إستئناف تدريبات اللياقة البدنية للاعبين (عن بعد) اعتبارا من 30 مايو الجاري لعدد 27 لاعبا من المرشحين ضمن القائمة الموسعة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 16 سنة المقررة في مملكة البحرين الشقيقة من 16 سبتمبر الى 3 اكتوبر 2020 .

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد يوم 18 يونيو المقبل موعداً لسحب قرعة بطولة آسيا تحت 16 عاماً الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات .

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